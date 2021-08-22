22 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Saint-Etienne 1-1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Lille 1 puanı Burak Yılmaz'la kurtardı

Lille 1 puanı Burak Yılmaz’la kurtardı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Ligue 1'in 3. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı. Lille'e 1 puanı getiren gol, 38. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Ligin üçüncü haftasında Saint-Etienne, son şampiyon Lille'i ağırladı.

Konuk takım, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla 1-0 öne geçti. Saint-Etienne, Sow'un 85. dakikada attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı, Yusuf Yazıcı 81. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.

Ligin ilk iki haftasında bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Lille, bu hafta da Burak Yılmaz'ın golüne rağmen Saint-Etienne karşısında galip gelemedi.



Kaynak: AA
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