23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao 1-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona 1 puana razı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Inigo Martinez'den gelirken; Katalan ekibinin golünü Depay kaydetti.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın 50. dakikasında Athletic Bilbao, İnigo Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti.

İyi bir mücadele gösteren ev sahibi takımın defanstaki tek hatasını iyi değerlendiren Barcelona 75. dakikada Memphis Depay ile skora eşitliği getirdi.

Barcelona'dan Eric Garcia uzatma dakikalarında rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Diğer yandan Barcelona'nın yeni transferi olan, 18 yaşındaki Türk uyruklu Avusturya vatandaşı Yusuf Demir, 62. dakikada Martin Braithwaite'nin yerine oyuna girdi.

Barcelona puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla lider durumda bulunurken, Athletic Bilbao ise puanını 2 yaptı.

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