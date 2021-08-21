Leeds United-Everton | CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United sahasında Everton'ı ağırlıyor. İlk hafta Manchester United'a 5-1 yenilen Leeds United, Southampton'ı 3-1'le geçen Everton'ı konuk ediyor. Leeds United Everton maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı yayını haberimizde...
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Everton kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
Leeds United-Everton maçı canlı yayın:
LEEDS UNITED-EVERTON İLK 11'LER
Leeds United: Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford.
Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucouré, Gray, Richarlison, Iwobi, Calvert-Lewin.
LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leeds United-Everton arasında oynanacak maç saat 17.00'de başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
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