22 Ağustos 2021, Pazar

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Leeds United-Everton | CANLI İZLE

Leeds United-Everton | CANLI İZLE
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United sahasında Everton'ı ağırlıyor. İlk hafta Manchester United'a 5-1 yenilen Leeds United, Southampton'ı 3-1'le geçen Everton'ı konuk ediyor. Leeds United Everton maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı yayını haberimizde...

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Everton kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Leeds United-Everton maçı canlı yayın:

ASpor CANLI YAYIN

LEEDS UNITED-EVERTON İLK 11'LER

Leeds United: Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford.

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucouré, Gray, Richarlison, Iwobi, Calvert-Lewin.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United-Everton arasında oynanacak maç saat 17.00'de başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

GOLLER

GOL | Leeds United 0 - 1 Everton

GOL | Leeds United 1-1 Everton
GOL | Leeds United 1 - 2 Everton
GOL | Leeds United 2 - 2 Everton

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