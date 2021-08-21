21 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Burnley maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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