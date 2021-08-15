17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Köln ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Köln - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. İlk hafta heyecanı Köln ile Hertha Berlin maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Köln - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Hertha Berlin maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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