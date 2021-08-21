21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Inter 4-0 Genoa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, mavi formayla ligde ilk maçına çıktı. Milli futbolcu takımının Genoa karşısındaki 4-0'lık galibiyetinde 1 gol 1 asist yaparak pay sahibi oldu. 27 yaşındaki futbolcunun ceza sahası dışından attığı gol Inter taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A'da yeni sezon başladı. Ligin ilk haftasında Inter, sahasında Genoa'yı 4-0 mağlup etti. Son şampiyona galibiyeti getiren goller 6'de Skriniar, 14'te Hakan Çalhanoğlu, 74'te Vidal, 87'de Dzeko'dan geldi.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yeni takımında ligde ilk maçında 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. 77 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, özellikle ceza sahası dışından attığı golle taraftarların büyük beğenisini kazandı.
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