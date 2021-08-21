İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 2. haftasında Leeds United ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi 30. dakikada Calvert-Lewin ile açıldı. Bu gole Leeds cephesinden cevap 41. dakikada Mateusz Klich ile geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın 2. yarısında Everton, Gray ile bir kez daha öne geçti. 72. dakikada Leeds United, yıldız oyuncusu Raphinha ile bir kez daha eşitliği sağladı. Mücadele 2-2 sona erdi.

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