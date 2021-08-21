22 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 2 - 2 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Everton kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçta ev sahibi ekibin gollerini Mateusz Klich ve Raphinha kaydederken, Everton'ın golleri Calvert-Lewin ve Gray'den geldi. İşte maçın golleri...

İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 2. haftasında Leeds United ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi 30. dakikada Calvert-Lewin ile açıldı. Bu gole Leeds cephesinden cevap 41. dakikada Mateusz Klich ile geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın 2. yarısında Everton, Gray ile bir kez daha öne geçti. 72. dakikada Leeds United, yıldız oyuncusu Raphinha ile bir kez daha eşitliği sağladı. Mücadele 2-2 sona erdi.

MAÇIN ÖZETİ

Leeds United 2 - 2 Everton MAÇ ÖZETİ

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Leeds United 0 - 1 Everton
GOL | Leeds United 1-1 Everton
GOL | Leeds United 1 - 2 Everton
GOL | Leeds United 2 - 2 Everton

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