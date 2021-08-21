22 Ağustos 2021, Pazar
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Leeds United 2 - 2 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Everton kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçta ev sahibi ekibin gollerini Mateusz Klich ve Raphinha kaydederken, Everton'ın golleri Calvert-Lewin ve Gray'den geldi. İşte maçın golleri...
İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 2. haftasında Leeds United ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi 30. dakikada Calvert-Lewin ile açıldı. Bu gole Leeds cephesinden cevap 41. dakikada Mateusz Klich ile geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın 2. yarısında Everton, Gray ile bir kez daha öne geçti. 72. dakikada Leeds United, yıldız oyuncusu Raphinha ile bir kez daha eşitliği sağladı. Mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇIN ÖZETİ
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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