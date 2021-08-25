25 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Bafetimbi Gomis'in ayrıldığı iddia edilmişti! "Hala Al-Hilal ile hayallerim var"

Ayrıldığı iddia edilmişti! Gomis’ten flaş açıklama
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal'de top koşturan ve bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis'in Arabistan kulübünden ayrıldığı iddia edilmişti. Fransız golcü bu iddiaları sosyal medya hesabından verdiği bir cevapla yalanladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bafetimbi Gomis'in, kulübü Al-Hilal'den ayrıldığı iddia edilmişti. Fransız golcü sosyal medya hesabından bir taraftarın sorusuna verdiği yanıtla bu iddiaları yalanlamış oldu.

36 yaşındaki futbolcu, bir Al-Hilal taraftarının "Lütfen bizden ayrıldığını söyleme" yazısına, "Endişelenme, bunu söylemek istemedim hala Al-Hilal ile hayallerim var" yanıtını verdi.

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