20 Ağustos 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekibi Sevilla İspanyol forvet Rafa Mir'i transfer etti!

İspanyol devi transferi resmen açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Premier Lig kulübü Wolverhampton'dan Rafa Mir'i transfer etti. Sevilla, 24 yaşındaki İspanyol golcü için 16 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sevilla Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyatlarının futbol finalinde Brezilya'ya 2-1 yenilen İspanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla öne çıkan 24 yaşındaki forvet Rafa Mir'i transfer etti.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Wolverhampton kulübünden transfer edilen Rafa Mir ile 6 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Mir, geçen sezon kiralık olarak İspanya 2. lig takımlarından Huesca'da oynamış ve 25 gol atmıştı.

"Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun sportif direktörlüğünü yaptığı Sevilla, Rafa Mir ile birlikte yaz transfer döneminde Erik Lamela, Gonzalo Montiel, Marko Dmitrovic ve Ludwig Augustinsson'dan sonra 5. transferini yaptı.

İspanyol basını transferde toplam 30 milyon avroluk bir harcama yapan Sevilla'nın başka futbolcuları daha renklerine bağlamayı planladığını iddia ediyor.

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