Real Madrid Benzema ile sözleşme yeniledi | Son dakika transfer haberleri

Real Madrid Fransız futbolcusu Karim Benzema ile yeni sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki forvet ile 2 yıllık yeniden anlaşmaya varıldı. | Son dakika spor haberleri...

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile yeni sözleşme imzaladı.

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2009 yılında Olympique Lyon'dan transfer olan Benzema, tüm kulvarlarda 560 maça çıktı ve 281 gol attı.

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