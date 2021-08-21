22 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brest 2-4 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligi’nde PSG, Brest’i 4-2 yendi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i, Herrera, Mbappe, Gueye ve Di Maria'nın golleriyle 4-2 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 4-2 mağlup etti.

PSG, ligin üçüncü haftasında Brest takımına konuk oldu.

Başkent ekibinin gollerini 23. dakikada Ander Herrera, 36. dakikada Kylian Mbappe, 73. dakikada Gueye ve 90. dakikada Di Maria attı.

Konuk takımının golleri ise 42. dakikada Honorat ve 85. dakikada Mounie'den geldi.

PSG'nin yıldız futbolcuları Neymar ve Lionel Messi maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan PSG, puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Brest ise 2 puanda kaldı.

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