İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Dünyanın 1 numaralı ligi şifresiz olarak A Spor izleyicileriyle buluşuyor. Yarın saat 17.00'de oynanacak olan Leeds United - Everton maçı naklen A Spor'dan yayınlanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'de heyecan A Spor'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor, dünyanın en iyi ligini şifresiz olarak izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Her hafta bir Premier Lig karşılaşması, şifresiz olarak A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Premier Lig heyecanı Leeds United - Everton maçıyla yaşanacak.

Kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı maç yarın saat 17.00'de oynanacak.

Ev sahibi Leeds, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda, Manchester United'a 5-1 mağlup olmuştu.

Everton ise lige iyi bir başlangıç yaparak sahasında Southampton'ı 3-1 ile geçti.

Everton, ilk hafta itibariyle 5. sırada yer alırken, Leeds United son sırada bulunuyor.

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