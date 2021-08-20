Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da! Leeds United ile Everton karşı karşıya geliyor
İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Dünyanın 1 numaralı ligi şifresiz olarak A Spor izleyicileriyle buluşuyor. Yarın saat 17.00'de oynanacak olan Leeds United - Everton maçı naklen A Spor'dan yayınlanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig'de heyecan A Spor'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor, dünyanın en iyi ligini şifresiz olarak izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Her hafta bir Premier Lig karşılaşması, şifresiz olarak A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Premier Lig heyecanı Leeds United - Everton maçıyla yaşanacak.
Kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı maç yarın saat 17.00'de oynanacak.
Ev sahibi Leeds, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda, Manchester United'a 5-1 mağlup olmuştu.
Everton ise lige iyi bir başlangıç yaparak sahasında Southampton'ı 3-1 ile geçti.
Everton, ilk hafta itibariyle 5. sırada yer alırken, Leeds United son sırada bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası