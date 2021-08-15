17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - RB Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Mainz 05 ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Mainz 05 - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. İlk hafta heyecanı Mainz 05 - RB Leipzig maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05 - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - RB Leipzig maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 16:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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