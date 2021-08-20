22 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Ali Akman gol attı NEC Nijmegen PEC Zwolle'yi 2-0 yendi!
Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, PEC Zwolle ile oynanan maçta gol attı. Çıktığı ilk maçta golünü kaydeden 19 yaşındaki futbolcu, takımının 2-0'lık galibiyetinde önemli bir rol üstlendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) NEC Nijmegen, Ali Akman'ın gol attığı maçta PEC Zwolle'yi 2-0 yendi.
Eredivisie'nin ikinci haftasında PEC Zwolle'yi ağırlayan NEC Nijmegen, 4. dakikada Ali Akman ve 42. dakikada Jonathan Okita'nın attığı gollerle galip geldi.
Takımıyla çıktığı ilk maçta golünü kaydeden 19 yaşındaki Ali Akman, sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanmıştı.
Ligde ilk galibiyetini alan NEC Nijmegen, üç puana ulaştı. PEC Zwolle ise iki hafta sonunda puanla tanışamadı.
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