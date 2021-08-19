20 Ağustos 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz için transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Burak Yılmaz için transfer açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Fransa Ligi takımlarından Lille'de yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer iddiaları hakkında konuştu. Jocelyn Gourvennec, "1 Eylül'den sonra Burak Yılmaz'ın bizimle olmadığını neden hayal edeyim? Hayır neden böyle bir soru? Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan. Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden böyle bir şey benim için konu dışı. Burak Yılmaz konusunda bir endişem yok. " ifadelerine yer verdi. | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz'ın adı, eski hocası Christophe Galtier'in yeni takımı Nice ile anılıyordu.

Lille'in yeni hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Jocelyn Gourvennec, "1 Eylül'den sonra Burak Yılmaz'ın bizimle olmadığını neden hayal edeyim? Hayır neden böyle bir soru? Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan. Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden böyle bir şey benim için konu dışı. Burak Yılmaz konusunda bir endişem yok. " ifadelerine yer verdi.
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