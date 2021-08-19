Son dakika transfer haberi: Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılıyor mu? 100 milyon Euro..
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, kulüpten ayrılma isteğini yönetime bildirdi. Sky Sport'un haberine göre; Polonyalı golvü ile görüşen Münihli yöneticiler, 33 yaşındaki yıldız için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Robert Lewandowski kariyerinde yeni bir meydan okuma istiyor. Bayern Münih'in golcüsü, Alman devine ayrılık talebini bildirdi.
Sky Sport'un haberine göre; Lewandowski ile görüşen Bayern Münihli yöneticiler, 33 yaşındaki yıldız için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız için harekete geçmesi beklenen kulüp ise Manchester City.
Harry Kane transferinde Tottenham ile anlaşamayan Maviler, forvet arayışını sansasyonel bir hamleyle noktalamak istiyor.
Geçen sezonu kulüp ve milli takımda 56 golle tamamlayan Lewandowski, Bundesliga'da son 4 senenin gol kralı.
Bayern Münih'te 7 sezondur forma giyen Polonyalı, Bavyera ekibinde 19 kez kupa kaldırdı.
Bu sezona da bıraktığı yerden başlayan Polonyalı golcü, ikisi hafta içindeki Borussia Dortmund ile oynanan Almanya Süper Kupası olmak üzere, iki maçta toplam üç gol kaydetti.
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