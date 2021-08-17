Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın eski gözdesi Marcelo Lyon'dan ayrılıyor!
Transferde savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ı da ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonlarda siyah beyazlılarda forma giyen Brezilyalı stoper Marcelo, Olimpik Lyon'da kadro dışı kaldı. Fransız ekibi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Marcelo'nun bir alt takıma gönderildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş stoper transferinde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yoğunlaşmışken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Marcelo'nun sözleşmesini feshetmek için oyuncuyla görüşmelere başladı.
TEKNİK DİREKTÖRÜ GÖZDEN ÇIKARDI
Ligue 1'in ilk 2 haftasında galibiyet alamayan ve toplam 4 gol yiyen Olympique Lyon'da teknik direktör Peter Bosz'un Brezilyalı oyuncunun performansından ve oyuna yaklaşımından memnun olmadığı ve gönderilmesini talep ettiği kaydedildi.
L'Equipe'in haberine göre, Fransız kulübü 34 yaşındaki futbolcunun kontratını kısa süre içinde feshedecek.
DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDİ
Beşiktaş'tan 2017'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a giden tecrübeli futbolcu, zaman zaman siyah-beyazlı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
İstanbul'da başarılı bir dönem geçiren Sambacı, Fransa'da 167 maça çıkarken 8 gol ve 2 asistlik de skor katkısı verdi.
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