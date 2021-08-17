Borussia Dortmund-Bayern Münih | CANLI
Almanya Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih ile kupanın şampiyonu Borussia Dortmund Süper Kupa final maçında karşı karşıya geliyor. Dev final maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
Almanya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Lig şampiyonu Bayern Münih ile kupa şampiyonu Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MÜNİH İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel, Passlack, Akanji, Witsel, Schulz, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Moukoko, Haaland.
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Süle, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski.
BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı saat 21:30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
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