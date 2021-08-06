Son dakika spor haberi: 'Getir' Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un resmi sponsoru oldu!
2015 yılında kurulan ve oldukça popüler hale gelen 'Getir' bu yılın başında İngiltere'de de hizmet vermeye başlamıştı. Firma Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un resmi sponsoru da oldu. Getir, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde büyümesini sürdürürken uluslararası sponsorluk anlaşmaları yapmaya da devam ediyor.
Bu yıl ocak ayında İngiltere'de hizmet vermeye başlayan Getir, Premier Lig'in köklü futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde büyümesini sürdürürken uluslararası sponsorluk anlaşmaları yapmaya da devam ediyor.
Bu sene başında Londra'da hizmet vermeye başlamasının ardından kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında hızla yükselen Getir, Premier Lig'in en önemli futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur'un üç yıl boyunca "Global Sponsoru" oldu. Tottenham Hotspur ile yapılan bu anlaşma, Getir'in İngiltere'deki ilk sponsorluk anlaşması olma özelliğini taşırken dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle anlaşmalar sağlanacağının da sinyallerini verdi.
Tottenham Hotspur ile imzaladıkları anlaşma ile spora ve sporculara verdikleri destekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, "Market teslimatı süresini dakikalara indirgeyerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Sahada olduğu gibi bizim için de her saniyenin önemi büyük. Bu doğrultuda, son teknoloji bir hizmet sunmaya ve taraftarlar için benzersiz deneyimler yaratmaya odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.
2019'da tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde mücadele eden ve 1 Milyar Sterlin değerindeki yeni stadının açılışını yapan Tottenham Hotspur Ticari Genel Müdür Yardımcısı Todd Kline ilerleyen yıllarda Getir ile çalışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Kline, "Getir ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve Birleşik Krallık ve Avrupa'da yakaladıkları hızlı büyümelerinde yanlarında olmak için heyecanlıyız. İnovatif yaklaşımıyla Getir; müşterilerini, insanı ve teknolojiyi tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandırarak çevreye olan etkisini en aza indirgemek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Getir ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
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