17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Real Madrid Thibaut Courtois ile sözleşme imzaladı!

Madrid Courtois ile sözleşme imzaladı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.08.2021

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 29 yaşındaki file bekçisi, Madrid formasıyşa 4 sezonda toplam 130 maça çıkmıştı... | Son dakika spor haberleri

İspanyol devinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Belçikalı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Belçika Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Courtois, dört sezonda Real Madrid ile 130 maça çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Beşiktaş ve G.Saray’ın istediği yıldız Olympiakos’a transfer oldu! Beşiktaş ve G.Saray'ın istediği yıldız Olympiakos'a transfer oldu!
Barcelona’da dudak uçuklatan borç! Barcelona'da dudak uçuklatan borç!
Bomba transfer iddiası! Mbappe Real Madrid’e Bomba transfer iddiası! Mbappe Real Madrid'e
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör