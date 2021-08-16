17 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Real Madrid Thibaut Courtois ile sözleşme imzaladı!
İspanya Ligi takımlarından Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 29 yaşındaki file bekçisi, Madrid formasıyşa 4 sezonda toplam 130 maça çıkmıştı... | Son dakika spor haberleri
İspanyol devinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Belçikalı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Belçika Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Courtois, dört sezonda Real Madrid ile 130 maça çıktı.
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