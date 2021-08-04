04 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Salzburg 2-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Salzburg Barça'yı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dünya devleri dostluk maçlarında karşı karşıya geliyor. Avusturya Ligi takımlarından Salzburg, Barcelona ile kozlarını paylaştı. Salzburg, zorlu maçta Barcelona'yı 2-1'le geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda; dostluk maçında Salzburg ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Avusturya temsilcisi, İspanyol devini 2-1mağlup etti.

Salzburg'un gollerini, 43. dakikada Luka Sucic ile 90. dakikada Brendon Aaronson kaydetti.

Barça'nın tek sayısı ise 82. dakikada Martin Braithwaite'ten geldi.

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