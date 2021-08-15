17 Ağustos 2021, Salı
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Celta Vigo 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Madrid sezona galibiyetle başladı!
İspanya La Liga'nın ilk haftasında son şampiyon Atletico Madrid deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 yendi.
Son şampiyon Atletico Madrid, yeni sezonun açılış haftasında Celta Vigo'ya konuk oldu. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 23 ve 64. dakikada Correa attı. Celta Vigo'nun golünü ise 59. dakikada Aspas (penaltıdan) kaydetti.
Celta Vigo'dan Mallo, Atletico Madrid'den de Hermoso, 90+5'inci dakikada kırmızı kart gördü.
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