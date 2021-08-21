22 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Borussia Dortmund maçısaat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Freiburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Freiburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta heyecanı Freiburg ile Borussia Dortmund maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Freiburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Dortmund maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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