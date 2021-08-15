17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder Marsilya'nın Bordaux karşısında ilk golünü kaydetti

Cengiz durduralamıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Fransa Ligue 1'in 2. hafta maçında Marsilya Bordaux karşısında Cengiz Ünder'in golü ile 1-0 öne geçti. | Son dakika spor haberleri...

Fransa Ligue 1'in ikinci hafta maçında Marsilya sahasında Bordeaux'yu konuk etti. Marsilya formasıyla ilk maçında Montpellier ağlarını havalandıran Cengiz Ünder, Bordeaux karşısında da takımının ilk golünü attı.

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