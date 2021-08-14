14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Southampton'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Cenk Tosun'un da yer aldığı Everton, Goodison Park'ta Southampton'ı ağırlayacak.

14 Ağustos Cumartesi günü oynanacak mücadeleyi Andy Madley yönetecek.

Saat 17.00'de başlayacak müsabaka, S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.

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