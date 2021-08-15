İspanya La Liga'nın ilk haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. 17 yıl sonra bir sezona Lionel Messi olmadan başlayan Katalan devi, mücadeleyi 4-2 kazandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı 4-2 yendi.

Real Sociedad'ı ağırlayan Barcelona, 17 yıl sonra ilk kez bir sezona Lionel Messi olmadan başladı. Katalan ekibi, Pique'nin 19, Braithwaite'in 45+2 ve 59, Sergi Roberto'nun 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Misafir takımın golleri ise 82. dakikada Lobete ve 85. dakikada Oyarzabal'dan geldi.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ