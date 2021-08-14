İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Watford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Watford ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WATFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

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Watford - Aston Villa maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.