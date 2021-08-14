14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Watford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Watford - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Watford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Watford ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WATFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Watford - Aston Villa maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool yıldızlarıyla kazandı! Liverpool yıldızlarıyla kazandı!
Dortmund’dan farklı açılış! Haaland damga vurdu Dortmund'dan farklı açılış! Haaland damga vurdu
Galtier’den Lille’e soğuk duş! Galtier'den Lille'e soğuk duş!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör