İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Wolverhampton maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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