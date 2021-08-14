14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 3 - 1 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET) Everton Southampton'ı ikinci yarıda geçti!

Everton Southampton’ı ikinci yarıda geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Everton, evinde Leeds United'ı 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maviler, ilk yarıda geri düşmesine rağmen ikinci yarıda 3 gol bularak mücadelenin galibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Everton, sahasında Leeds United'ı konuk etti.

Maviler, Goodison Park'ta oynanan mücadelede, 22. dakikada Adam Armstrong'un golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıda açılan Everton, 47. dakikada Richarlison ile skoru eşitledi.

Maçın son bölümlerinde baskısını artıran Everton, 76. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 81. dakikada Calvert-Lewin'in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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