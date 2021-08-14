Paris Saint-Germain (PSG) Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de ikinci hafta maçları oynanıyor... Yeni sezonda yüm kupalara ambargo koymak isteyen ve dünya yıldızlarını kadrosuna katan Paris Saint Germain, Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Paris Saint-Germain (PSG) Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi taraftarlar Lionel Messi ve Sergio Ramos'un oynayıp oynamayacağını merak ediyor.
PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSG'nin sahasında Strasbourg'u konuk edeceği maç TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. PSG'de bu maç öncesi kadroya dahil edilmeyen Sergio Ramos ile Lionel Messi forma giyemeyecek.
PSG-STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Wijnaldum, Draxler, Mbappe; Icardi
Strasbourg: Sels; Caci, Djiku, Sissoko, Fila; Lienard, Bellegarde, Diallo, Thomasson, Waris; Gameiro
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