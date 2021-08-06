Son dakika spor haberi: Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor!

İspanya La Liga devi Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Arjantinli futbolcunun bu ayrılığı Avrupa'da ve dünyada büyük ses getirdi. Süper yıldızın sıradaki durağı merakla beklenirken, ortaya flaş bir iddia atıldı. Fransız devi Paris Saint-Germain'in Messi için kesenin ağzını açtığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga devi Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Bu şaşırtıcı gelişme sonrası Fransız ve İspanyol basını sürpriz bir iddiayı gündemine taşıdı.

Haberlere göre zaman zaman Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istediği yönünde iddialar ortaya atılan Paris Saint-Germain, Arjantinli süperstar için devreye girdi.

Fransız kulübünün, Messi ile Barcelona arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği bildirildi. 34 yaşındaki yıldız ismi ikna etmek için yıllık brüt 50 milyon Euro'ya yakın oldukça cazip bir kontrat hazırlandığı ifade ediliyor.

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