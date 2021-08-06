06 Ağustos 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor!

Messi’nin yeni takımı belli oluyor!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 Giriş Tarihi: 06.08.2021

İspanya La Liga devi Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Arjantinli futbolcunun bu ayrılığı Avrupa'da ve dünyada büyük ses getirdi. Süper yıldızın sıradaki durağı merakla beklenirken, ortaya flaş bir iddia atıldı. Fransız devi Paris Saint-Germain'in Messi için kesenin ağzını açtığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga devi Barcelona, yıldız futbolcusu Lionel Messi ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Bu şaşırtıcı gelişme sonrası Fransız ve İspanyol basını sürpriz bir iddiayı gündemine taşıdı.

Haberlere göre zaman zaman Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istediği yönünde iddialar ortaya atılan Paris Saint-Germain, Arjantinli süperstar için devreye girdi.

Fransız kulübünün, Messi ile Barcelona arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği bildirildi. 34 yaşındaki yıldız ismi ikna etmek için yıllık brüt 50 milyon Euro'ya yakın oldukça cazip bir kontrat hazırlandığı ifade ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
’Getir’ Tottenham’ın resmi sponsoru oldu! 'Getir' Tottenham'ın resmi sponsoru oldu!
City’nin yeni 10 numarası rekor bonservisle geldi! City'nin yeni 10 numarası rekor bonservisle geldi!
Barcelona fiyatını belirledi! 17 yaşındaki futbolcu için 500 milyon Euro... Barcelona fiyatını belirledi! 17 yaşındaki futbolcu için 500 milyon Euro...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör