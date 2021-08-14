14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Burnley ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burnley - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Brighton maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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