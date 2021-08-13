14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar

B. M’Gladbach-B. Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Bundesliga'da perdeyi son şampiyon Bayern Münih açıyor... Bavyera temsilcisi ligin ilk maçında Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahne alacak. Peki, B. Mönchengladbach-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? B. M'Gladbach Bayern Münih maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Bundesliga'da 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, B. Mönchengladbach-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

B. M'GLADBACH-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 21.30'da başlayacak. Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih mücadelesini hakem Marco Fritz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool yıldızlarıyla kazandı! Liverpool yıldızlarıyla kazandı!
Dortmund’dan farklı açılış! Haaland damga vurdu Dortmund'dan farklı açılış! Haaland damga vurdu
Galtier’den Lille’e soğuk duş! Galtier'den Lille'e soğuk duş!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör