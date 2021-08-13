14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar
Bundesliga'da perdeyi son şampiyon Bayern Münih açıyor... Bavyera temsilcisi ligin ilk maçında Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahne alacak. Peki, B. Mönchengladbach-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? B. M'Gladbach Bayern Münih maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
Bundesliga'da 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk maçında son şampiyon Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, B. Mönchengladbach-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
B. M'GLADBACH-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 21.30'da başlayacak. Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih mücadelesini hakem Marco Fritz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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