14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 3-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea evinde zorlanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Premier Lig'de yeni sezonun açılış haftasında Chelsea, sahasında Crystal PalaceAlonso, Pulisic ve Chalobah'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de 2021/2022 sezonunun ilk haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Crystal Palace'ı konuk etti. Londra ekibi, rakibini 27. dakikada Marcos Alonso, 40. dakikada Christian Pulisic ve 58. dakikada Trevoh Chalobah'ın attığı gollerle 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, 22 Ağustos Pazar günü TSİ 18.30'da Londra derbisinde Arsenal'e konuk olacak. Crystal Palace ise 21 Ağustos Cumartesi günü TSİ 17.00'de Brentford'u ağırlayacak.

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