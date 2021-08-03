03 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Başkanı Joan Laporta resmen açıkladı! Lionel Messi kalıyor mu?

Başkan resmen duyurdu! Messi Barcelona'da kalıyor mu?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

1 Temmuz itibarıyla Barcelona ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Lionel Messi için, Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta açıklamalarda bulundu. Laporta, "Messi'nin bizimle devam etmesi için kulübün imkanları dahilinde elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Barcelona'da gündem Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı... Katalan deviyle sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın henüz kulübüyle yeni bir mukavele imzalamaması dedikoduları da beraberinde getirirken, Barça Başkanı Joan Laporta flaş bir açıklamada bulundu.

Messi ile devam etmek istediklerini belirten Laporta, "Messi konusu, ilerlemesi gerektiği gibi ilerliyor. Henüz tam olarak çözülmedi ama hepimizin umduğu gibi olumlu seyrediyor. Messi'nin bizimle devam etmesi için kulübün imkanları dahilinde elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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