06 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Lionel Messi Barcelona'dan ayrıldı
Son dakika spor haberi: La Liga ekiplerinden Barcelona, sözleşmesi sona eren Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Katalan ekibi, kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceğini belirtti.
Uzun süredir Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Lionel Messi'nin İspanyol ekibiyle yolları ayrıldı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.
Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
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