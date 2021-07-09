Son dakika spor haberi: Barcelona B, Rapid Wien'den 17 yaşındaki Yusuf Demir'i transfer etti!

Barcelona B, Avusturya ekiplerinden Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. İspanyol kulübü, Türk asıllı Avusturyalı futbolcuyu 500 bin Euro bedel ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Rapid Wien'den 18 yaşındaki Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, 500 bin Euro bedel ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiralandı.

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