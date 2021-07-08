08 Temmuz 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: İngiltere - Danimarka maçı için UEFA'dan soruşturma kararı! | EURO 2020

UEFA'dan İngiltere-Danimarka maçına soruşturma kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

EURO 2020 yarı final maçında İngiltere - Danimarka'yı uzatmalarda attığı golle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Mücadelenin ardından UEFA flaş bir karara imza attı. Alınan karara göre maçta rakip futbolculara lazer tutulması üzerine soruşturma açılacak.

UEFA, İngiltere ile Danimarka arasındaki 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.

İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçı, uzatmanın ilk devresinde attığı golle 2-1 kazanmıştı. 104. dakikada penaltı atışını kullanan Kane, Danimarka kalecisi Schmeichel'ın kurtardığı topu takip ederek filelere göndermişti.

Televizyon görüntüleri, penaltı atışı sırasında Schmeichel'ın yüzüne lazer tutulduğunu göstermişti.

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