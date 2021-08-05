06 Ağustos 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona 17 yaşındaki futbolcu Alejandro Balde'nin serbest kalma bedelini 500 milyon Euro olarak belirledi!

Barcelona fiyatını belirledi! 17 yaşındaki futbolcu için 500 milyon Euro...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

İspanya La Liga devi Barcelona, 17 yaşındaki futbolcu Alejandro Balde için flaş bir karar aldı. İspanyol kulübü Barcelona, B takımında oynayan ve gelecek vaad eden oyuncunun serbest kalma bedelini 500 milyon Euro olarak belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Finansal zorluklarla mücadele eden Barcelona, yüksek ücretlerle transfer yapmak yerine bonservisi elinde bulunan futbolculara ve La Masia'ya yöneldi.

Kadrosuna Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay'ı beledsiz katan Barcelona, Real Betis'ten transfer ettiği Emerson Royal için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Barcelona, B takımında oynayan ve gelecek vaad eden Alejandro Balde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Katalan ekibi, 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini 500 milyon Euro olarak belirledi.

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