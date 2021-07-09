Son dakika spor haberleri: İspanya La Liga'da Messi krizi! Barcelona...

İspanya La Liga Başkanı Javier Tabas, flaş bir açıklamada bulundu. Barcelona'nın harcama limitleriyle ilgili konuşan Tabas, Lionel Messi'nin lisansının çıkartılmasının tek şartı olduğunu belirtti. İşte detaylar...

La Liga Başkanı Tebas, "Messi lige Barcelona ile başlayacak mı, bilmiyorum. Financial Fair Play limitlerine uymak zorundalar. Ayrılık olmazsa, Messi'ye lisans çıkaramazlar" dedi.

Barcelona Başkanı Laporta ise Lionel Messi ile yaptıkları sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediğini kaydetti.

Copa America'da Arjantin ile finalde Brezilya'ya karşı kupa mücadelesi verecek olan Messi'nin şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.

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