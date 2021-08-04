04 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Liverpool Alisson ile sözleşme uzattı!

Liverpool Alisson ile sözleşme uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, iç transferde oyuncularına imza attırmaya devam ediyor. Liverpool, Fabinho'nun ardından kalecisi Alisson ile de nikah tazeledi. Brezilyalı file bekçisi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, iç transferde imzalara devam ediyor.

Liverpool, Fabinho'nun ardından kaleci Alisson'un da sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Brezilyalı file bekçisiyle 2027'e kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

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