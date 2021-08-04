Son dakika spor haberi: Hollanda'da üçüncü Van Gaal dönemi!
Hollanda Milli Futbol Takımı’nda Frank de Boer’dan boşalan teknik direktörlük görevine Louis van Gaal getirildi. Deneyimli hocanın gelmesiyle birlikte Hollanda'da 3. Van Gaal dönemi resmen başladı.
Hollanda Milli Futbol Takımı'nda Frank de Boer'dan boşalan teknik direktörlük görevine Louis van Gaal getirildi.
Hollanda Futbol Federasyonu, Van Gaal ile Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcının yardımcılıklarını Danny Blind, Frans Hoek ve Henk Fraser'ın yapacağı belirtildi.
Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Münih ve son olarak 5 yıl önce Manchester United'ı çalıştıran 69 yaşındaki Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçti. Hollandalı teknik direktör, daha önce 2000-2002 ve 2012-2014 yıllarında görev aldığı milli takımla 2014 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etmişti.
Türkiye'nin de bulunduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Hollanda, üçüncü maçlar sonunda ay-yıldızlıların arkasında ikinci sırada yer aldı.
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