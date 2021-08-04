04 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Christian Eriksen futbola dönecek mi? Inter yönetimiyle görüştü

Eriksen futbola dönecek mi? Inter yönetimiyle görüştü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında rahatsızlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Christian Eriksen, ilk kez İtalya'ya gitti. 29 yaşındaki oyuncu Inter yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi. | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'de Danimarka ile çıktığı ilk maçta kalp rahatsızlığı geçiren Christian Eriksen rahatsızlığının ardından ilk kez İtalya'ya gitti.

İtalya'da Interli yöneticilerle bir araya gelen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Eriksen'in teknik direktör Simeone ve takım arkadaşlarıyla da bir araya geleceği kaydedildi.

Henüz rahatsızlığının üzerinden çok fazla geçmediği için futbola dönüşü konusunda aceleci davranılmayacağı habeleri İtalyan basınında yer alırken yıldız ismin sağlık durumunun seyrine göre yıl sonuna kadar tekrar konuşulmasının beklendiği kaydedildi.

Eriksen'in kalbine defibrilatör takılması nedeniyle Serie A kuralları gereği Danimarkalı oyuncunun Inter kariyerinin bittiği yorumları yapılmaya devam ediyor. Oyuncunun eğer futbola dönüşü gerçekleşirse büyük olasılıkla farklı bir ligde oynayacağı ifade ediliyor.

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