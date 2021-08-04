04 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax 4 - 0 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ajax Leeds'i farklı geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dünya devleri dostluk maçlarında karşı karşıya geliyor. Hollanda Ligi takımlarından Ajax, Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile kozlarını paylaştı. Ajax, zorlu mücadelede Leeds'i 4-0'la geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda; dostluk maçında Aajx ile Leeds United karşı karşıya geldi.

Hollanda temsilcisi, İngiliz ekibini 3-0 mağlup etti.

Ajax'ın gollerini, 2. dakikada Davy Klaassen, 28. dakikada Perr Schuurs, 43. dakikada Ryan Gravenberch ve 85.dakikada Danilo kaydetti.

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