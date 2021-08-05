05 Ağustos 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 3-2 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Çağlar Söyüncü gol attı Leicester kazandı!

Çağlar attı Leicester kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Leicester City ve Villarreal, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan ve milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçı İngiliz ekibi 3-2 kazandı.

Hazırlık maçında Leicester City ile Villarreal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 3-2 kazandı.

Leicester City'nin gollerini 40. dakikada Çağlar Söyüncü, 42'de Barnes ve 51. dakikada ise Perez kaydetti. Villarreal'in gollerini ise 76'da Nino ve 83. dakikada Millan kaydetti.

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