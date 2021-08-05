05 Ağustos 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 2 - 2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea ile Tottenham yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.08.2021

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dostluk maçında karşılaşan iki İngiliz devi Chelsea ve Tottenham 2-2 berabere kaldı. Chelsea'nin golleri Hakim Ziyech'ten gelirken, Tottenham'ın gollerini Moura ve Bergwijn kaydetti. | Son dakika spor haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri Chelsea ve Tottenham düzenlenen hazırlık mücadelesi kapsamında karşı karşıya geldi.

Mücadele karşılıklı atılan 2'şer golle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Chelsea'nin golleri Hakim Ziyech'ten gelirken, Tottenham'ın gollerini Moura ve Bergwijn kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Roma hazırlık maçında galip! Roma hazırlık maçında galip!
Ajax Leeds'i farklı geçti! Ajax Leeds'i farklı geçti!
Salzburg Barça'yı devirdi! Salzburg Barça'yı devirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör