Son dakika transfer haberi: Premier Lig ekibi Chelsea'nin devasa Lukaku teklifine Inter'den ret geldi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son yıllarda yaptığı transferlerle adından oldukça fazla söz ettiriyor. Londra ekibi yeni sezonda Manchester City'yi geçerek şampiyonluğu hedefliyor. Bu sebeple önemli transferler için harekete geçen maviler, İtalya Serie A şampiyonu Inter'in süper yıldızı Romelu Lukaku için kolları sıvamıştı. Ancak Chelsea'nin yaptığı astronomik teklif, İtalyan ekibinin kapısından geri döndü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Lukaku'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen Chelsea'nin Inter'e yaptığı tekliften ret cevabı aldığı ortaya çıktı.

Sky Sports'un haberinde Chelsea'nin Romelu Lukaku için sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi. Chelsea'nin Belçikalı forvet için Inter'e 100 milyon euro bonservise ek olarak İspanyol sol bek Marcos Alonso'nun bonservisini önerdiği kaydedildi. İtalyan kulübünün Lukaku'nun değerinin teklif edilenden çok daha fazla olduğunu ve yıldız golcüyü satmayı kesinlikle düşünmedikleri ifade edildi.

Inter, Serie A'da şampiyon olmasına rağmen bütçede küçülmeye giderek teknik direktör Conte ve takımın yıldızlarından Achraf Hakimi'nin ayrılmasına müsade edilmişti; aynı durumun Lukaku için geçerli olmayacağı tahmin ediliyor.

Romelu Lukaku 2011'de Anderlecht'ten Chelsea'ye transfer olmuş ama West Bromwich ve Everton'a kiralık gönderilmişti ve Mourinho döneminde takımdan ayrılmıştı.

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