14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 5 - 2 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET) Dortmund'dan farklı açılış!

Dortmund’dan farklı açılış! Haaland damga vurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 5-2 gibi farklı bir skorla kazandı. Dortmund'un yıldızı Erling Haaland 2 gol, 3 asist yaparak maça damga vurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Dortmund'un gollerini, 23. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard, 34. dakikada Erling Haaland, 58. dakikada Giovanni Reyna ve 70. dakikada yine Haaland kaydetti. Konuk takımın golleri ise; 27. dakikada Felix Passlack kendi kalesine ve 86. dakikada Jens Petter Hauge'den geldi.

Dortmund'da Norveçli golcü Haaland, 2 gol, 3 asistle karşılaşmaya damga vurdu.

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