Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında son şampiyon Lille sahasında Nice'i konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90 dakika forma giyerken, Yusuf ise 65. dakikada yerini Onana'ya bıraktı. | Son dakika spor haberleri