14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City 0-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool yıldızlarıyla kazandı!

Liverpool yıldızlarıyla kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Norwich City sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 'Kırmızılılar' 3-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Premier Lig'in ilk hafta maçında Liverpool deplasmanda Norwich City'e konuk oldu. Mücadeleyi Liverpool 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Diogo Jota, 65'te Firmino ve 74'te Mohamed Salah kaydetti. Brezilyalı futbolcu Firmino, takımının lig tarihindeki 8 bininci golünü kaydederken, Mısırlı yıldız Salah ise Premier Lig'de üst üste beş sezon ilk hafta maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Liverpool'da uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, 301 gün sonra takımdaki yerini aldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool sezona 3 puanla başlarken Norwich City ise haftayı puansız kapattı.

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