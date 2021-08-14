Norwich City 0-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool yıldızlarıyla kazandı!
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Norwich City sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 'Kırmızılılar' 3-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.
Premier Lig'in ilk hafta maçında Liverpool deplasmanda Norwich City'e konuk oldu. Mücadeleyi Liverpool 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Diogo Jota, 65'te Firmino ve 74'te Mohamed Salah kaydetti. Brezilyalı futbolcu Firmino, takımının lig tarihindeki 8 bininci golünü kaydederken, Mısırlı yıldız Salah ise Premier Lig'de üst üste beş sezon ilk hafta maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Liverpool'da uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, 301 gün sonra takımdaki yerini aldı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool sezona 3 puanla başlarken Norwich City ise haftayı puansız kapattı.
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