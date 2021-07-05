Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain transfer bombalarına başladı! İlk isim Achraf Hakimi...
Fransa Ligue 1'in dev ekiplerinden Paris Saint-Germain, bu yaz transfer dönemini hareketli geçirecek. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğunu Lille'e kaptıran dev kulüp, Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Chelsea'ye boyun eğmişti. Fransız ekibi ilk transferini, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A şampiyonu olan Inter'den yaptı. Achraf Hakimi Fransız ekibinin yolunu tuttu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için iddialı bir kadro kurma çabasında olan PSG, Inter'den Achraf Hakimi'nin transferini bitirdi.
Paris'e doğru yola çıkan 22 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibi, 70 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Hakimi, yeni kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşmenin altına imzasını atacak.
Inter'e geçen yaz 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen sağ kanat oyuncusu, şampiyonluk yaşadıkları sezonda 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
2 BÜYÜK İMZA DAHA GELİYOR
PSG, Hakimi transferinin ardından Milan ile sözleşmesi biten Donnarumma ile Real Madrid ile yol ayrımına gelen Sergio Ramos'un da transferini açıklamayacak.
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